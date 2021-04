IL QUINTO ALBUM DI JOHNNY FLYNN ARRIVA A MAGGIO

A distanza di oltre quattro anni dal suo quarto LP, “Sillion”, Johnny Flynn è pronto per tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza: “Lost In The Cedar Wood” (qui il pre-order), che sarà realizzato il prossimo 14 maggio via Transgressive, vede la collaborazione dello scrittore Robert MacFarlane.

Prodotto da Charlie Andrew (Alt-J, Marika Hackman), il disco vede tra i suoi ospiti Cosmo Sheldrake, Merlin Sheldrake e Gabriel Fynn, il figlio di Johnny di appena nove anni.

Qui sotto, intanto, potete ascoltare il primo singolo, “Gold And Monsters”, una canzone che parla “di falsi sogni e del vero amore, di cosa significa desiderare “le luci dall’altra parte” e di come raccontare “una storia senza fine”.”

“Lost In The Cedar Wood” Tracklist:

1. Ten Degrees Of Strange

2. The World To Come

3. Gods And Monsters

4. Bonedigger

5. I Can’t Swim There

6. Nether

7. Flood In The Desert

8. Tree Rings

9. Enkidu Walked

10. Home And Dry

11. Ferryman