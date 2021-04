IL SECONDO ALBUM DI SQUIRREL FLOWER USCIRà A FINE GIUGNO

A distanza di quasi un anno e mezzo dal suo debutto full-length, “I Was Born Swimming”, Squirrel Flower sta per tornare con un nuovo LP, “Planet (i)” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 25 giugno via Full Time Hobby (via Polyvinyl negli Stati Uniti).

“Il disco è una lettera d’amore al disastro in ogni forma immaginabile: queste canzoni abbracciano pienamente un pianeta in rovina. Incoraggiato dalla sua visione ferma e spinta dalla sua voce ardente come una cometa, “Planet (i)” è allo stesso tempo un rifugio, un atto di auto-guarigione e un riflesso musicale dei mondi interiori ed esteriori di Squirrel Flower”, ci fa sapere la press-release.

Ella Williams, la musicista di Boston di origini italiane che si nasconde dietro a questo progetto, lo ha registrato a Bristol lo scorso autunno insieme al noto produttore Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius).

Il primo estratto si chiama “Hurt A Fly” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ryan Schnackenberg.

“Planet (i)” Tracklist:

1. I’ll Go Running

2. Hurt A Fly

3. Deluge In The South

4. Big Beast

5. Roadkill

6. Iowa 146

7. Pass

8. Flames And Flat Tires

9. To Be Forgotten

10. Desert Wildflowers

11. Night

12. Starshine