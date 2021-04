ASCOLTA “HAPPY BIRTHDAY, RATBOYS”, IL NUOVO LP DEI RATBOYS

Per festeggiare i dieci anni dell’uscita del loro primo EP, “Ratboy”, i Ratboys a sorpresa oggi hanno pubblicato, via Topshelf Records, un nuovo LP, “Happy Birthday, Ratboys”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Invece di festeggiare l’anniversario on the road, il gruppo indie-pop di Chicago è stato costretto dalla pandemia mondiale a rimanere a casa e allora sono arrivate nuove idee creative che sono sfociate in questo nuovo lavoro: si tratta di dieci vecchie canzoni rivisitate in una nuova veste più un inedito, “Go Outside”.

Inoltre il prossimo 29 aprile i Ratboys trasmetteranno su Bandcamp un concerto registrato alla Schuba’s Tavern di Chicago e i biglietti si possono comprare qui.

“Happy Birthday, Ratboys” Tracklist:

1. The Stanza

2. Down The River

3. Intense Judgment

4. Key

5. At 39 Is Annie The Oldest Cat?

6. Space Blows

7. Collected

8. Cacao To Cacao

9. Have A Heart

10. 88 Fingers Edward

11. Go Outside