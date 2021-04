ASCOLTA “TRAINS AND HORSES” NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL PROSSIMO ALBUM DEI BARBARISMS

“Train And Horses” e’ il quarto ed ultimo singolo estratto da “Zugzwang”, nuovo e quarto disco dei Barbarisms in uscita il 23 aprile su etichetta A Modest Proposal Records.

Ascolta “Train And Horses”:

“Trains And Horses”, uno dei brani più melodici e sognanti dell’album, inizia con delicati accordi di chitarra, presto raggiunti dalle limpide note di un pianoforte e dalla voce di Nicholas Faraone sempre in bilico tra il tragico e l’ironico, in un crescendo emotivo che, pur collocando il brano nel solco della tradizionale ballata folk, la trascende e stravolge. Una canzone eterea e terrena, sognante ma, allo stesso tempo, terribilmente reale.

Nicholas Faraone, cantante e compositore americano dei Barbarisms, descrive così il brano:

“Trains And Horses” è un brano d’evasione. Un mix tra un sogno ad occhi aperti e la storia dell’album in miniatura. Parla del tirarsi su e togliersi via tutta la sporcizia di dosso, ma al tempo stesso del non essere abbastanza pronti per tornare alla realtà. Quindi si trova nuovamente rifugio nella fantasia.

“Zugzwang”, quarto disco in studio per il terzetto di base a Stoccolma, è disponibile in pre-order QUI.