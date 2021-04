“CHITARRA NERA” è IL SINGOLO DI VASCO BRONDI CHE ANTICIPA IL SUO NUOVO ALBUM

E dopo un po’ di fermento sui social, con il buon Brondi che si mostrava all’opera e avvertiva di essere ai dettagli finali del lavoro sul nuovo disco, ecco il singolo “Chitarra Nera”.

“Da adesso potete ascoltare Chitarra nera. L’ho scritta senza neanche pensare alla forma che dovrebbero avere le canzoni, è uscita serena e lancinante, già fatta, senza rispettare nessuna regola musicale o di metrica. L’ho registrata su queste armonie come per liberarmene, con la mia voce normale, senza neanche cantare. Irrimediabile perdita, irrimediabile fiducia. Una specie di poema, noi due come i miti greci ma da noi non si impara niente. Chitarra nera è un film a parte dentro questo disco, è la prima canzone che ho scritto dopo parecchio che non scrivevo più niente e ci tenevo fosse la prima ad uscire. La copertina è un fotogramma dal video girato da Daniele Vicari con protagonista Elio Germano che uscirà la prossima settimana. Una grande emozione condividerla con voi.”

Il nuovo album di Vasco Brondi si chiama “Paesaggio dopo la battaglia“ (pre-order) ed è in uscita il prossimo 7 maggio. Brondi ne parla così: “Paesaggio dopo la battaglia è un disco di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori. In ogni canzone c’è qualcuno che ricerca fiduciosamente anche in tempi difficili, tra le leggi della città e quelle dell’universo. Dopo la battaglia c’è una pace incerta, piena di ferite o piena di sollievo. C’è qualcuno che chiama un nome tra le macerie, qualcuno che risponde.“