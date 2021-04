I DESPERATE JOURNALIST ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM: “FAULT” è IL PRIMO SINGOLO

Ottima notizia quella che segna il ritorno in pista dei favolosi Desperate Journalist. La band inglese è pronta a pubblicare il nuovo disco “Maximum Sorrow!” (atteso il 2 luglio) e il primo assaggio è il brano “Fault”. La canzone è caratterizzato da un basso penetrante (l’ottimo lavoro ritmico della band è ormai un marchio di fabbrica) e quel senso di oscurità nervosa che diventa magicamente evocativa.

Maximum Sorrow! by Desperate Journalist

L’ultima uscita targata Desperate Journalist era stata una cover dei Pulp di “The Fear” datata ottobre 2020, mentre il precedente album “In Search of the Miraculous” (che si era portato a casa un 8 in pagella) era datato febbraio 2019.

Non neghiamo che l’emozione di ritrovare questa band è davvero tanta!

Tracklist:

1.Formaldehyde

2.Fault

3.Personality Girlfriend

4.Armageddon

5.Fine in the Family

6.Utopia

7.Everything You Wanted

8.Poison Pen

9.The Victim

10.What You’re Scared Of

11.Was It Worth It