I DRUG STORE ROMEOS ANNUNCIANO IL LORO ESORDIO: “WHAT’S ON YOUR MIND” è IL NUOVO SINGOLO

I favolosi Drug Store Romeos, trio dell’Hampshire, annunciano finalmente il loro disco di debutto, “The World Within Our Bedrooms” (pre-order), con il nuovo singolo “What’s On Your Mind”. L’album – che sarà pubblicato via Fiction – uscirà il 25 giugno.

“What’s On Your Mind” è l’ennesimo passo morbido e liquido di una band che sembra davvero camminare 3 metri sopra il cielo, sognante e con l’intento di essere sempre più avvolgente. La band lavora magnificamente per sottrazione, ma soddisfa pienamente il nostro ascolto.

“La canzone è una sorta di nostra interpretazione di un viaggio mentale attraverso la realizzazione di situazioni passate che ti mandano in sacche di pensiero che finiscono per collegarsi ad altre sacche senza uscita“, spiegano. “Durante questo viaggio si passa attraverso emozioni positive e negative, ma le emozioni negative non sono intrinsecamente negative e possono portare a un cambiamento positivo. ‘What’s On Your Mind’ riguarda anche il cambiamento di prospettiva ed è stato fatto per essere ascoltato alle 10 di sera quando ci si prepara per la notte“.

Tracklist:

A

1. Building Song

2. Secret Plan

3. Bow Wow

4. Elevator

B

1. Walking Talking Marathon

2. Frame Of Reference

3. Feedback Loop

4. What’s On Your Mind

C

1. No Placing

2. Vibrate

3. Electric Silence

4. Kites

D

1. Put Me On The Finish Line

2. Cycle Of Life

3. Adult Glamour