LES ENFANTS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “RESTA CON ME”

Dopo l’uscita di “Non Amarsi” i Les Enfants tornano con “Resta Con Me”, il secondo singolo dell’album che uscirà il prossimo autunno per Costello’s Records. Ballata avvolgente e con un climax ascendente molto empatico, con i synth a riempire il sound.

«Certe notti, parafrasando il Lucianone nazionale, sono momenti sospesi nel tempo. Sembra quasi che determinate cose riusciamo a dirle solo con l’aiuto e l’intimità del buio. Momenti in cui le piccole malinconie e i tagli sul cuore possiamo curarli per davvero e non limitarci a coprirli come facciamo durante le ore frenetiche del giorno, quando il quotidiano ci costringe verso strade tutte sue che non sempre tengono conto delle nostre fragilità e dei nostri musi blu. Momenti di umanità assoluta in cui non abbiamo paura di chiedere aiuto, di condividere il tempo e di provare a spingerlo verso l’immortalità attraverso una canzone. I Les Enfants quella canzone l’hanno scritta, ed è un abbraccio che ci accompagna anche dopo l’alba e ci segue ovunque, come una tasca che ripara dal freddo e nasconde – lasciandole comunque a portata di mano – le nostre cose più intime e profonde.»