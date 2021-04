ST. VINCENT: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “THE MELTING OF THE SUN”

Pubblicato proprio prima del ritorno di St. Vincent al Saturday Night Live di domani, il nuovo singolo “The Melting Of The Sun” è il secondo estratto, dopo il primo singolo “Pay Your Way In Pain”, estratto dal prossimo disco dell’artista.

“Daddy’s Home”, album in uscita il 14 maggio su etichetta Loma Vista, è stato prodotto dalla stessa Annie Clark e Jack Antonoff, registrato da Laura Sisk, mixato da Cian Riordan e masterizzato da Chris Gehringer.

Ascolta “The Melting Of The Sun”:

Il testo del singolo, che è un’altra anticipazione delle vibes anni ’70 che ritroveremo nel nuovo lavoro dell’artista, vuole essere un tributo ai modelli che hanno ispirato St. Vincent da un punto di vista musicale ma anche personale.

“Daddy’s Home” sarà disponibile nei seguenti formati: flexy-disc, CD, vinile, vinile in versione deluxe e cassetta. Pre-order attivo QUI.