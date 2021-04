TRACK: EADES Present In The Moment

A meno di un anno dal loro primo EP, “Microcosmic Thing”, gli Eades stanno per tornare con un’altra prova sulla breve distanza: la band post-punk di Leeds, infatti, pubblicherà “Abstract Education” il prossimo 30 aprile via Heist Or Hit.

Il frontman Harry Jordan dice del nuovo EP: “Per il nostro secondo EP ci siamo avvicinati da una prospettiva completamente diversa rispetto al nostro debutto. In primo luogo abbiamo deciso di eseguire la parte strumentale dal vivo senza una click track o altro per permetterci di accelerare o rallentare e di reagire un po’ di più come nei nostri live-show e ci sembra che abbiamo trovato un’energia che non avevamo incontrato nelle nostre registrazioni precedenti.

“In secondo luogo, è stata la prima volta che qualcuno di noi registrava su nastro, il che ha aggiunto ulteriori stress e ostacoli che non abbiamo dovuto affrontare in passato. I limiti sul numero di tracce significavano che dovevamo essere molto più selettivi con le nostre parti e assicurarci che tutto ciò che veniva riprodotto fosse lì per un motivo. Fortunatamente abbiamo sempre avuto un approccio più minimale all’arrangiamento delle canzoni, quindi non è stato troppo difficile. La cosa principale con cui ho lottato è stato il mixaggio con il nastro e quanto tempo ci vuole per fare tutto. Cose che richiederebbero 5 minuti su un computer, richiedono un’ora!

Abbiamo imparato molto dall processo di registrazione dell’EP, cercando di capire quali cose avremmo e non avremmo fatto di nuovo per l’album …”

Il primo estratto dal nuovo EP si chiama “Present In The Moment” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto: il loro singolo cattura la brillantezza della loro frenetica energia e l’urgenza della loro giocosità, oltre a essere graziato di ottime melodie. Un assaggio davvero gustoso!

