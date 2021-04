VIDEO: LADY IN THE RADIATOR

Ottime premesse per il duo alt-rock toscano, da Prato, dei Lady in the Radiator (“Signora del Termosifone”, dal primo film del maestro David Lynch, “Eraserhead”), formato Sara Parigi (voce, tastiere, chitarra, testi) e Lorenzo Robin Frosini (chitarra, basso) che con il singolo “Aquamarine” fanno il loro ingresso ufficiale nella scena musicale nostrana.

Pubblicato per Golden Factory Records, il loro singolo d’esordio è stato prodotto da Alessio Pepi (Dilatazione, La Band del Brasiliano) con la collaborazione artistica di Donald Renda alla batteria e la successiva fase di mix e master a cura di Andrea Pelatti e gira intorno ad una eterea atmosfera sorretta dalla voce angelica e rigogliosa della Parigi.

“Aquamarine” – nato nel marzo 2020 durante il lockdown – è accompagnato dal videoclip diretto da John Snellinberg, collettivo attivo nella realizzazione di film, e rappresenta solo il primo di una serie di singoli che andranno ad anticipare l’album d’esordio dei Lady in the Radiator, “We don’t fear the future, we dance through the water”, la cui uscita è prevista nel corso di quest’anno.

A proposito del brano, il duo ha dichiarato: “Aquamarine nasce dalla necessità di qualcosa che scorra mentre tutto è fermo, ed è infatti frutto del periodo che stiamo vivendo. È la rappresentazione non solo di un sogno fantastico, ma anche di una forza ritrovata, della consapevolezza di una speranza”.

Artwork by: Samuele Recchia