EP: GRIDS AND DOTS What happens to friendships?

Le attese che vengono ripagate. Avevamo già messo sui nostri monitor i Grids & Dots,band australiana che si era distinta per una proposta morbida e accattivante. La marcia dei ragazzi era stata costellata di ottimi brani, quindi ora è davvero un piacere avere tra le mani l’Ep d’esordio.

What happens to friendships? by Grids and Dots

Primi tre brani a ritmi sostenuti e vento in poppa. Gli spigoli non sono mai particolarmente acuti e nello stesso tempo tutto è così piacevole e solare con queste brezze indie-pop che giocano molto sul rincorrersi delle voce, immerse in contesti zuccherosi e accoglienti. Nei successivi tre pezzi la band dimostra di poter giocare un’ ottima partita anche quando i ritmi calano e i toni si anno più avvolgenti e meno incalzanti. La voce di Carmen Minikus è quella di una sirena ammaliante. “What happens to friendships in winter?” sembra un pezzo dei Delgados in un mondo di fiaba, mentre “Someone mentioned today..” è pura malinconia dream-pop. la chiusura di “Hazey Jane” ci riporta a ritmi e sound più primaverili, con il solito ritornello perfetto.

Un prima passo davvero interessante per questi ragazzi australiani…

