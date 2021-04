WEYES BLOOD PUBBLICA IL BRANO “TITANIC RISEN”: ASCOLTALO

Weyes Blood ha pubblicato il singolo “Titanic Risen”, un brano escluso dal suo album del 2019 “Titanic Rising“.

“Titanic Risen” era già stato condiviso per la prima volta a gennaio come parte del simulatore di realtà virtuale di Weyes Blood ospitato sulla piattaforma di gioco online Roblox. I fan potevano esplorare l’interno del Titanic, fare un gico di ruolo ee rimettere in scena l’avvistamento dell’iceberg.

Durante la collisione, “Titanic Risen” si sente insieme ad altri tagli dall’album.

L’anno scorso, Natalie Mering ha detto: “Sto iniziando a lavorare al mio prossimo album che uscirà nel 2021, quando speriamo di poterci vedere di nuovo faccia a faccia“.

“Titanic Rising” è stato pubblicato nell’aprile 2019 via Sub Pop ed è il quarto album in studio di Weyes Blood.