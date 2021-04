I COLD CAVE ANNUNCIANO UN NUOVO EP E LO ANTICIPANO CON IL BRANO “NIGHT LIGHT”

“Fate In Seven Lessons” (pre-order) è la nuova uscita dei Cold Cave che, a quanto dicono le note stampa, racchiuderà tutto il loro passato mentre si muoverà più in profondità nel futuro. A quanto sembra sarà la loro uscita più pesante e romantica, con un goth neo-psichedelico guidato da synth sexy e cupi, per portare avanti un concetto di pop tetro guidato da sintetizzatori e poesia.

Sette canzoni malinconiche ed emotive di amore e desiderio anticipate dal singolo “Night Light”.

L’ultimo segnale di vita discografica dei Cold Cave risaliva alla loro collaborazione con Mark Lanegan per la cover di “Isolation” dei Joy Division.

Tracklist:

Prayer From Nowhere

Night Light

Love Is All

Psalm 23

Happy Birthday Dark Star

Honey Flower

Promised Land