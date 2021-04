“PEDESTRIAN” è IL TITOLO DEL NUOVO ALBUM DI MAX BLOOM (EX YUCK) IN ARRIVO A GIUGNO.

Un paio di mesi fa sui profili social della band, Max Bloom decretava lo scioglimento dei britannici Yuck ed oggi, l’ex frontman della band londinese ha annunciato invece il suo nuovo album da solista intitolato “Pedestrian” in uscita il prossimo 18 giugno attraverso la sua nuova etichetta, Ultimate Blends.

Insieme all’annuncio, Bloom ha condiviso il nuovo singolo omonimo – “costruito attorno a un ritornello di piano elettrico, sintetizzatori scintillanti, un gancio per tromba, tamburi con eco slapback e strati di armonie vocali” – accompagnato dal video ufficiale.

Parlando del nuovo lavoro, Bloom ha detto: “Stavo contemplando molte cose quando stavo cercando di elaborare i temi dei testi ”. Ho ascoltato molto questo brano strumentale quando ero fuori a correre, e ricordo di aver visto la parola ‘Pedestrian’ su un cartello stradale. Mi ha fatto riflettere su cosa sia un pedone e cosa rappresenti la parola. Come pedoni, siamo tutti intrappolati nei nostri mondi individuali, ma quando accade qualcosa di catastrofico, siamo tutti riuniti. Penso molto alla morte e penso a cosa sono gli esseri umani e se siamo l’unica vita intelligente nell’universo. Quindi immagino che questa canzone esplori entrambi questi sentimenti allo stesso tempo”.

“Pedestrian” è stato registrato a Hackney nel nuovo home studio di Bloom, e segue a “Perfume” uscito lo scorso anno ma con un percorso più diretto e melodico rispetto al suo lavoro precedente e dove Bloom ha suonato lui stesso tutti gli strumenti, a parte la batteria virtuosistica, affidata a Adam Gammage (Charli XCX, Baxter Dury).

“Pedestrian” track list:

1. Pedestrian

2. Palindromes

3. All The Same

4. America

5. The Weatherman

6. Imposter Syndrome

7. Under Green Skies

8. How Can I Love You

9. Twenty-Two

10. Cat On Your Lap