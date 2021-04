SI RIVEDONO I RED FANG: NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA L’ALBUM “ARROWS”

I Red Fang stanno per tornare con un nuovo album intitolato “Arrows” (pre-order), il disco uscirà il 2 giugno via Relapse.

L’album, quinto del gruppo rock di Portland è il primo dopo “Only Ghosts” del 2016. La prima anticipazione è proprio con la title-track.

“Wow! Siamo così eccitati di mostrare finalmente questo disco al mondo!” Il cantante/bassista dei Red Fang Aaron Beam dice: “Abbiamo finito l’album nel dicembre 2019 e poi… è successo qualcosa che non vale la pena discutere“.

“Arrows” è stato prodotto da Chris Funk, collaboratore di lunga data della band, che ha contribuito a dare all’album quello che Beam definisce un’atmosfera “totalmente sciolta e facile“.

“Sembrava che stessimo facendo quel cazzo che volevamo, senza pensare troppo a niente“, ha spiegato Beam. “Questo atteggiamento mi ha ricordato molto quello che ho provato nel realizzare ‘Murder the Mountains’. Il risultato non suona affatto come MTM, ma ha quell’atmosfera“.

Tracklist:

1. Take it Back

2. Unreal Estate

4. Arrows

5. My Disaster

6. Two High

7. Anodyne

8. Interop-Mod

9. Fonzi Scheme

10. Days Collide

11. Rabbits in Hive

12. Why

13. Dr. Owl

14. Funeral Coach