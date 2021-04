SUFJAN STEVENS ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “CONVOCATIONS”: 49 TRACCE DIVISE IN 5 VOLUMI

Sufjan Stevens annuncia in queste ore “Convocations” un nuovo album di 49 tracce divise in 5 volumi che saranno pubblicati settimanalmente fino al 6 maggio (per la release che raccoglie i 5 vinili dovremo invece aspettare il 20 agosto).

“Lamentations”, “Revelations”, “Celebrations”, “Incantations” e “Meditations”, questi i titoli dei ‘capitoli’ che compongono “Convocations” tutti disponibili attraverso l’etichetta storica dell’artista la Ashmatic Kitty, vengono presentati come una ‘riflessione dei nostri tempi‘ e sono stati composti e scritti nell’autunno dello scorso anno nei mesi successiva la pubblicazione dell’ultimo disco in studio di Stevens “The Ascension”.

L’intero progetto, circa 2 ore e mezza di musica, è un omaggio al padre dell’artista scomparso a settembre e, sempre secondo le note di stampa svelate oggi, raccoglierà influenze ambient ed elettroniche avvicinandosi a lavori come il recente “Aporia”, “Planetarium”, lavoro condiviso tra gli altri con Bryce Dessner chitarrista dei The National, e la colonna sonora composta da Stevens per il balletto The Decalogue.

Il primo estratto da “Meditations”, primo volume in uscita già domani, è “Meditation V”:

Pre-order di “Convocations” disponibile QUI.