DEAD NATURE (TAREK MUSA DEGLI SPRING KING) ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM

Gli Spring King si sono sciolti dopo la pubblicazione del loro secondo LP, “A Better Life”, uscito nel 2018, ma il loro frontman Tarek Musa ha continuato a pubblicare materiale con il moniker di Dead Nature.

Dopo l’EP “Taking My Shadow”, uscito nell’estate del 2019, il musicista inglese annuncia oggi anche il suo primo album, “Watch Me Break Apart”, in uscita il prossimo 25 giugno via Dead Nature Records.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Hurricane” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto e animato da Callum Scott-Dyson.

“Non sono mai stato bravo a essere apertamente politico, non mi sento abbastanza intelligente con le parole per esprimermi al livello di alcuni, ma la canzone per me è stata una spinta in quella direzione. Era un po’ un omaggio a “Whole Wide World” di Wreckless Eric, con la sua introduzione di chitarra molto fragile e semplice. A volte è un po’ ingenuo nella sua esecuzione, ironico come i B52’s e pieno di energia come una canzone dei Clash di fine anni ’70. Come un treno che prende velocità, volevo mantenere lo slancio del messaggio alla canzone e non volevo molti momenti di tregua”, dice Musa del suo nuovo singolo.

“Watch Me Break Apart” Tracklist:

1. Watch Me Break Apart

2. Hurricane

3. 50 Foot Wall

4. Borrowed Heart

5. Falling Down

6. Red Clouds

7. Rivers

8. Nothing Is Gonna Change

9. Ladlands