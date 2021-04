EP: LUNARETTE

Quella che sembrava una fine è diventato un nuovo inizio. A volte le belle cose nascono così. Il progetto Gingerlys nel 2018 si è concluso e subito dopo ecco la partenza per Lunarette. Kevin Doxsey, Brian Alvarez, Colin O’Neill e Jackie Mendoza hanno scelto di ripartire da capo e tornare in studio con Connor Hanwick per registrare l’ EP di debutto “Clair de Lunarette”. Un po’ ci dispiace, anche perché ricordiamo bene che i Gingerlys, con il loro guitar-pop tra Alvvays e POBPAH, ci piacevano assai (erano stati protagonisti di un nostro vecchio Weekly Radar), ma non possiamo mentire, il nuovo sound è davvero delizioso.

I Lunarette sono deciamente più morbidi e avvolgenti, meno chitarristici e più pop, con un suono decisamente elettronico e raffinato. I synth danno vivacità e riempiono melodicamente gli spazi vuoti, la ritmica elettronica ci fa muovere il piede e quando serve le chitarre fanno capolino in punta di piedi. Possiamo usare la parola dream-pop se vogliamo, ma con una piacevole estetica da cameretta che ci affascina molto. Sicuramente possiamo dire che la band ha un gusto melodico vincente: 5 brani che entrano subito in testa. Azzeccati i riferimenti ai Radio Dept (in una veste più leggera e zuccherosa) e Yumi Zouma. Ottimo inizio quindi per i Lunarette.

Clair de Lunarette by Lunarette

