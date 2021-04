I SEEFEEL RISTAMPANO TUTTI I DISCHI PUBBLICATI CON WARP E REPHLEX. ASCOLTA UN REMIX DEGLI AUTECHRE.

I Seefeel annunciano un’accurata serie di ristampe che includerà, oltre ai dischi pubblicati dalla band inglese a metà anni 90 per le etichette Warp e Rephlex, versione estese di release da tempo introvabili come l’album “Succour and (Ch-Vox)”, la collezione di EPs “St / Fr / Sp” e l’antologia in 4CD “Rupt & Flex (1994 – 96)”.

Tutti dischi conterranno materiale inedito come bonus tracks e saranno accompagnati da nuove copertine disegnate appositamente da Designers Republic e note scritte da Mark Clifford e Sarah Peacock membri storici dei Seefeel.

Questa la lista delle ristampe disponibili via Warp a partire dal 14 maggio:

“Rupt & Flex (1994 – 96)” ,4 CD & digitale

“Succour (Redux)” 3 LP vinile & digitale

“(Ch-Vox) Redux” 2 LP vinile & digitale

“St / Fr / Sp” 2 LP vinile & digitale

“Sp19 b/w Ga19 12” ” vinile (Bleep exclusive)

I Seefeel firmarono per Warp nel 1994 un anno dopo la pubblicazione del loro ottimo debut album “Quique”.

Steve Beckett (Warp) in un’intervista commentò:

I Seefeel è stata la prima band Warp con le chitarre … sono stati coraggiosi a firmare con noi perché sono diventati i ‘fratelli maggiori’ della famiglia e hanno preso tutte le critiche infrangendo le regole non scritte di un’etichetta, fino ad allora, specializzata in musica elettronica e dance.

Ascolta gli Autechre remixare “Sprangle”: