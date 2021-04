LOU BARLOW ANNUNCIA IL NUOVO DISCO SOLISTA. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO “OVER YOU”.

Esce il prossimo 28 maggio su etichetta Joyful Noise “Reason to Live” nuovo album solista di Lou Barlow.

Lo storico membro fondatore di Dinosaur Jr., Sebadoh e The Folk Implosion ha dichiarato:

Ho a lungo lottato per trovare un modo di connettere la mia vita privata e la mia vita artistica. Con questo disco ci sono riuscito per la prima volta.

Il primo singolo in ascolto è “Over You”, pezzo accompagnato, come era già successo pochi giorni fa per “Garden”, l’ultimo brano estratto dal prossimo album dei Dinosaur Jr., da un video diretto dallo stesso Barlow insieme alla moglie Adele:

“Over You” è basato su una melodia e un frammento di testo che ho catturato su una cassetta nel 1982, racconta Barlow

Nel 2019, ho deciso di far risorgere ed espandere questa pepita per la mia ‘Artist Enabler Series’ per Joyful Noise. Ho usato alcuni dei testi originali: “Sapevo tutto di te. Non sapevo nulla di te ” e, partendo da quella sensazione, la frase “sopra di te” è diventata il ritornello. Ho registrato le tracce di base per la nuova versione su cassetta nel tentativo di imitare l’atmosfera dell’originale.

“Sweep It Into Space”, nuovo disco dei Dinosaur Jr., è invece in uscita il 23 aprile su Jagjaguwar.