NUOVO ALBUM PER I TEXAS ANTICIPATO DAL SINGOLO “MR HAZE”

I Texas hanno annunciato il loro primo nuovo album in quattro anni, dal titolo “Hi” (uscita prevista per il 28 maggio, pre-order già attivo) e hanno svelato il brano di apertura dell’album, “Mr Haze”.

“Hi” seguirà l’album del 2017 “Jump on Board” e include una collaborazione con Clare Grogan degli Altered Images, così come una traccia scritta con Richard Hawley.

L’idea del nuovo album è iniziata nel 2018 quando Sharleen Spiteri e il bassista Johnny McElhone hanno trovato vecchi outtakes dimenticati dalle loro sessioni di “White on Blonde” e dopo averli ascoltati il gruppo è stato ispirato a scrivere nuovo materiale. Spiteri dice: “La nostra eccitazione nel trovare questo tesoro di canzoni si è scontrata con la nostra voglia di fare e così le nuove canzoni hanno cominciato ad arrivare. Si può dire che siamo stati ispirati da noi stessi!”

Tracklist:

Mr Haze

Hi (with Wu-Tang Clan)

Just Want To Be Liked

Unbelievable

Moonstar

Dark Fire

Look What You’ve Done

Heaven Knows

You Can Call Me

Sound of My Voice

Falling

Hi (Single Mix)

Had A Hard Day (Deluxe edition)

Had to Leave (Deluxe edition)