RóISíN MURPHY ANNUNCIA “CROOKED MACHINE” VERSIONE REMIX E RIDOTTA DEL SUO ULTIMO OMONIMO DISCO

Róisín Murphy annuncia “Crooked Machine”, reinterpretazione dell’apprezzato omonimo disco pubblicato dall’artista inglese lo scorso anno.

L’album, prodotto da Crooked Man aka DJ Parrot, è anticipato dal singolo “Assimilation” e sarà disponibile in versione digitale il 30 aprile e versione fisica l’11 giugno:

Róisín Murphy racconta la lunga collaborazione con DJ Parrot:

Parrot non cerca di essere “figo”, credo che sia l’ultima cosa che ha in mente. Fa musica con un vero senso di responsabilità nei confronti del mestiere. Non può fare musica spazzatura, si vergognerebbe troppo. Quindi tutto ciò che è e tutto ciò che ha imparato, è messo in tutto ciò che fa. Penso che Crooked Machine sia uno dei suoi più grandi successi finora. Ho lasciato lui e Fat Dave a se stessi su questo e hanno superato se stessi! Lo adoro assolutamente !! Penso di preferirlo all’album originale, un po ‘meno io e tanto più’ cool ‘per questo!

“Crooked Machine” Tracklist:

Kingdom Of Machines

Echo Returns

Capable Rhythm

Assimilation

Crooked Madame

Less Is More

Name Changer

We Are The Law

Hardcore Jealousy