VIDEO: CARLO PINCHETTI

Carlo Pinchetti, cantautore originario di Lecco e trapiantato a Bergamo, pubblicherà, il prossimo 14 aprile, per

Gasterecords, La stalla domestica e Moquette Records, “Una meravigliosa bugia”, il suo primo album solista. Oggi abbiamo il piacere di proporvi, in esclusiva, il suo nuovo video, relativo al brano “Fuori di me”.

Il video è una raccolta di foto scattate da Anna Lisa Pinchetti nel corso degli ultimi 10 anni di live, inframmezzate da foto di viaggi. Il tutto presentato in un bianco e nero quasi lo-fi, che prende colore con l’evolversi del pezzo, quasi a voler rappresentare metaforicamente la necessità, espressa dalle parole della canzone, di rivolgersi ad una realtà diversa dall’attuale, o, quantomeno, di provare a modificarla.

Il disco in arrivo, registrato nel suo studio casalingo dallo stesso Pinchetti e mixato/masterizzato da Pierluigi Ballarin (The Record’s) all’”Unnecessary Recordings” di Bologna – vede la partecipazione di: Gigi Giancursi (ex Perturbazione), lo stesso Pierluigi Ballarin, Marco Brena (Vanarin), Elena Ghisleri, Linda Gandolfi. L’album è figlio dalle esperienze accumulate in 10 anni di presenza sulla scena, passati scrivendo, suonando e cantando in diversi album indie-pop con gruppi come Lowinsky, Daisy Chains e Finistère.

Ne sono risultate undici tracce, come dicono le note stampa, caratterizzate da un approccio compositivo spesso vicino all’indie-folk (Evan Dando, Neutral Milk Hotel, Elliott Smith per fare dei nomi), con uno sguardo a quella corrente lo-fi (o low-profile) e “Nouvelle vague”, tesa a comunicare, senza troppi fronzoli ed ornamenti le proprie storie ed emozioni, con i pochi mezzi che si hanno a disposizione. Canzoni dal tono malinconico e disilluso, ma, allo stesso tempo, cantate in maniera romantica, quasi idealizzata. Perché, se è vero che non esiste via di fuga dai disastri della vita, la musica può però essere la migliore illusione, una meravigliosa bugia.

A febbraio era uscito anche il video di “Lacrime”, il brano che aprirà il disco.



Listen & Follow

Carlo Pinchetti: Bandcamp | Facebook

Foto: Anna Lisa Pinchetti