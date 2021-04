VIDEO: ZOEE

Dopo aver lavorato come guest vocalist per Joe Goddard degli Hot Chip e per il collettico PC Music per Zoee è arrivato ora il momento del primo album, “Flaw Flower”, in uscita il prossimo 25 giugno via Illegal Data.

Questo primo lavoro della musicista londinese, il cui vero nome è Hariel Zoe Pittard, è un’occhiata onesta e vulnerabile al suo mondo interiore e le sue undici canzoni scavano nel profondo della sua vita emozionale, combinando aspetti del quotidiano con il surreale in modo da scoprire la bellezza di essere imperfetti.

Il primo singolo si chiama “Microwave” e qui sotto potete vedere il video diretto da Daniele D’Ingeo: tra synth e vocals leggeri ci si ritrova in un mondo sognante fatto di delicate melodie e sonorità art-pop dalle influenze elettroniche. Un inizio interessante!

Listen & Follow

Zoee: Facebook | Bandcamp | Instagram