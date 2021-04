“WHITE BLOOD CELLS” COMPIE 20 ANNI: I WHITE STRIPES ANNUNCIANO UNA RICCA RISTAMPA

La Third Man Records, etichetta di Jack White, annuncia la ristampa che celebra i 20 anni di “White Blood Cells” disco pubblicato dai White Stripes il 3 luglio del 2001.

“Vault Package #48: White Blood Cells XX” conterrà un vinile rosso con 13 tracce mai pubblicate tra le quali le versioni demo di “Dead Leaves and the Dirty Ground” e “Offend in Every Way”, una registrazione studio in full-band di “That’s Where It’s At” (una precedente versione del brano che poi in tracklist comparirà come “I Think I Smell a Rat”), i primi mix di “The Union Forever” e “I Can’t Wait”, versione alternative di “Fell in Love With a Girl” e “This Protector” e versione acustiche di pezzi mai completati ( “Oooh-Ahh” e “Feel Like I’m Three Feet Tall” ).

Ma non è tutto: il package includerà anche un live inedito registrato all’Headliner di Louisville, Kentucky, (6 settembre 2001), un DVD che raccoglie le immagini del ‘making of’ in studio di “White Blood Cells” e un libro fotografico contenente posters, flyers e foto mai pubblicate prima.

Il boxset sarà disponibile sul sito della Third Man Records dal 30 aprile.

Ascolta la versione alternativa di “Fell in Love With a Girl”: