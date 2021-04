ASCOLTA IAN BROWN CIMENTARSI NELLA COVER DI “TRUTHS & RIGHTS” DI JOHNNY OSBOURNE

Ian Brown ha presentato la sua cover (piuttosto fedele all’originale) di “Truths & Rights” di Johnny Osbourne.

E’ inutile ricordare come Brown sia stato molto critico verso le vaccinazioni anti coronavirus e come abbia spesso condiviso teorie cospirazioniste relative alla pandemia. Ha pure declinato un posto come headliner al Neighbourhood Festival di Manchester a febbraio, sostenendo che l’evento avrebbe richiesto la vaccinazione COVID-19 come condizione d’ingresso.

A marzo, Brown aveva affermato come Spotify avesse eliminato la sua canzone anti-lockdown “Little Seed Big Tree” a causa della censura. La canzone è stata inizialmente condivisa lo scorso settembre, insieme al messaggio: “NO LOCKDOWN NO TESTS NO TRACKS NO MASKS NO VAX“.