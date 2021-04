GUARDA IL VIDEO DI “POSING IN BONDAGE” NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEI JAPANESE BREAKFAST

GUARDA IL VIDEO DI “POSING IN BONDAGE” NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEI JAPANESE BREAKFAST

“Posing in Bondage” è il secondo estratto da “Jubilee” nuovo album dei Japanese Breakfast in uscita il 4 giugno per Dead Oceans.

Guarda il video di “Posing in Bondage”:

Michelle Zauner, deus ex machina del progetto indie-rock dai toni pop ed elettronici Japanese Breakfast, per il nuovo video ha immaginato e girato una coloratissima storia ambientata in un mall americano.

“Posing in Bondage” è una ballata che parla di solitudine e lontanza, dedicata a alle persone che vorrebbero tanto parlarsi e mettersi in contatti senza mai riuscirci e arriva ad 1 mese di distanza da “Be Sweet” primo singolo estratto dal nuovo lavoro scritto insieme a Jack Tatum (aka Wild Nothing) pezzo eseguito pochi giorni fa live al Tonight Show di Jimmy Fallon.

L’ultimo lavoro dei Japanese Breakfast, “Soft Sounds from Another Planet”, è uscito 4 anni fa.

Credit Foto: Pete Ash Lee