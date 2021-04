IRON & WINE PUBBLICA A MAGGIO IL SUO ALBUM DI DEBUTTO NON UFFICIALE

Il prossimo 7 maggio, via Sub Pop Records, Iron & Wine pubblicherà “Tallahassee; Archive Series Volume No. 5”, il suo album di debutto perduto nel tempo.

Una raccolta di canzoni registrate in una finestra di due anni (1998-99) durante la quale Sam Beam ha frequentato il College of Motion Picture Arts della Florida State University. Tre anni dopo, Iron & Wine avrebbe pubblicato “The Creek Drank The Cradle” e iniziato una serie di dischi ampiamente lodati come parte di un nuovo modello nel genere cantautorale.

“Tallahassee” non tenta di riscrivere la storia, ma mira invece a documentare i primi passi del viaggio di Beam per diventare uno degli artisti più originali e caratteristici d’America.

La raccolta di undici canzoni è stata selezionata da un certo numero di registrazioni che erano state (per lo più) dimenticate dallo stesso Beam, ma che erano state conservate dall’ex compagno di stanza e un tempo membro degli Iron & Wine, EJ Holowicki. Holowicki, che ha continuato a lavorare come sound designer allo Skywalker Sound, è stato un catalizzatore nel fare in modo che Beam documentasse queste canzoni mentre i due erano compagni di stanza in una casa. Oltre a servire sia come ingegnere che come bassista, Holowicki ha anche lavorato come produttore d’archivio nel preparare i brani per la pubblicazione ufficiale.

Il primo estratto si chiama “Calm On The Valley” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Archive Series Volume No.5: Tallahassee” Tracklist:

1. Why Hate The Winter

2. This Solemn Day

3. Loaning Me Secrets

4. John’s Glass Eye

5. Calm On The Valley

6. Ex-Lover Lucy Jones

7. Elizabeth

8. Show Him the Ground

9. Straight And Tall

10. Cold Town

11. Valentine