LE OVERCOATS PUBBLICHERANNO UN NUOVO EP A GIUGNO

A distanza di oltre un anno dal loro secondo LP, “The Fight”, le Overcoats stanno per tornare con un nuovo EP, “Used To Be Scared Of The Dark”, in uscita il prossimo 4 giugno via Loma Vista.

Il nuovo lavoro, che contiene quattro nuove canzoni, vede la partecipazione di Middle Kids, di Ryan Hahn dei Local Natives e di Lawrence Rothman.

“Tutte queste canzoni sono state realizzate a distanza, il che è stata un’esperienza davvero folle. Ha richiesto molta fiducia in noi stesse e nei nostri collaboratori. Ci piacevano tutti questi artisti da tanto tempo, sapevamo che l’intersezione tra il loro suono e il nostro sarebbe stato fantastica, qualunque cosa fosse accaduta”, ha spiegato Hana.

Oggi intanto la band indie-pop di NYC ha condiviso un primo singolo, “The Hardest Part”: il pezzo vede la partecipazione dei Tennis e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Asha Maura.

“Used To Be Scared Of The Dark” Tracklist:

1. Used To Be Scared Of The Dark [feat. Middle Kids]

2. Wait For Me Darling

3. The Hardest Part [feat. Tennis]

4. Blame It On Me [feat. Lawrence Rothman]