SARà DOMENICA 11 APRILE IL DEBUTTO DEL VIDEO “IL FILM DEL CONCERTO” DI ANDREA LASZLO DE SIMONE

Triennale Milano e MI AMI presentano domenica 11 aprile alle ore 21.30 il debutto dell’opera live in streaming di Andrea Laszlo De Simone. Non un semplice concerto in streaming, ma un vero e proprio film del concerto, che vedrà l’artista torinese accompagnato dall’Immensità Orchestra composta da 11 elementi: sezione ritmica, fiati, archi, chitarre, tastiere e cori.

Primo appuntamento della rassegna itinerante #miamimimanchi, organizzata da MI AMI Festival, “Il Film del Concerto” sarà uno speciale live in prima visione assoluta. “Il Film del Concerto” sarà ambientato negli spazi di Triennale Milano, tra cui il Teatro e la Curva, creando così un connubio di forme d’arte di inedita potenza.

“Il Film del Concerto” di Andrea Laszlo De Simone, per la regia di Fabrizio Borelli, già al lavoro con Ettore Scola, Andrei Tarkovskij, Luigi Comencini ed Ermanno Olmi e impegnato a lungo per le reti RAI in ambito televisivo – trasforma, come dicono le note stampa, il concerto in streaming in un vero e proprio evento cinematografico che vuole accendere un messaggio di speranza in un momento in cui l’intero comparto dello spettacolo è bloccato e l’assenza di pubblico si protrae da troppi mesi.

“La suite Immensità è un percorso spiroidale che ha come fulcro l’elaborazione del lutto e come scopo la rinascita. È articolata in 4 capitoli: Il Sogno, La realtà, Lo Spazio e Il Tempo. L’ultima canzone che ho pubblicato, invece, si intitola Vivo ed è un inno alla vita e alla sua inevitabile precarietà. Concettualmente è il naturale epilogo della suite” – spiega Andrea Laszlo De Simone – “Tutto questo per me rappresenta il percorso ‘dal buio alla luce’. Viverlo e suonarlo durante la realizzazione del Film del Concerto per me è stato semplicemente bellissimo”.

Dopo il debutto, Il Film del Concerto resterà disponibile sulla piattaforma Dice Tv come contenuto on demand.

Il Film del Concerto

domenica 11 aprile 2021, ore 21.30

Concerto in streaming su Dice.tv

Biglietti disponibili a questo link: BIGLIETTI

Credit Foto: Camilla Riccardo