“SPIRAL” E’ IL NUOVO DISCO DEI DARKSIDE. ASCOLTA IL SINGOLO “THE LIMIT”.

I Darkside annunciano l’atteso secondo album, “Spiral”, in uscita il 23 luglio su Matador Records.

Oggi in ascolto il nuovo singolo “The Limit” preceduto a dicembre dal primo estratto “Liberty Bell”:

I Darkside sono un gruppo rock americano nato nel 2011 a Providence, Rhode Island, formato dal compositore di musica elettronica e cantante cileno Nicolás Jaar e dal polistrumentista americano Dave Harrington. Jaar e Harrington si sono incontrati per la prima volta mentre studiavano a Providence tramite il loro amico in comune e sassofonista Will Epstein, e nell’estate del 2011 hanno girato l’Europa e l’Australia per l’album di debutto di Jaar “Space Is Only Noise”.

Dopo essere ritornati a Providence, hanno continuato a scrivere insieme, pubblicando il loro EP omonimo nel 2012 e il loro acclamato album di debutto “Psychic” su Matador Records nell’ottobre 2013 che il New York Times ha definito la colonna sonora di un film sci-fi di David Lynch andato perduto.

Negli anni successivi al tour di “Psychic” nel 2014, i musicisti si sono mossi su percorsi paralleli e occasionalmente intersecati. Jaar pubblicherà cinque album a suo nome e due come Against All Logic. Harrington ha lavorato come produttore e compositore, pubblicando due album con il suo Dave Harrington Group. Durante quel periodo ha anche suonato in circa 300 concerti a New York e Brooklyn, radicandosi profondamente in una vasta comunità di improvvisatori e collaboratori, esibendosi e registrando con Yuka Honda, Brian Chase, Ilhan Ersahin, Genesis Breyer P-Orridge, Joe Russo, Innov Gnawa, Angel Deradoorian, The Master Musicians of Jajouka, Nels Cline e altri.

Nell’estate del 2018, Harrington e Jaar hanno affittato una piccola casa in New Jersey per una settimana e hanno una canzone al giorno. Sei canzoni dal nuovo disco Spiral sono state scritte e registrate durante questa sessione iniziale.

Fin dall’inizio, i Darkside sono stati la nostra jam band. Qualcosa che abbiamo fatto nei giorni liberi. Quando ci siamo riuniti di nuovo, è stato perché non vedevamo l’ora di suonare di nuovo insieme, dice Jaar. Harrington aggiunge: Ci è sembrato fosse arrivato di nuovo il tempo, in questa band facciamo cose che non faremmo mai da soli. Darkside è il terzo essere nella stanza che accade quando suoniamo insieme.

“Spiral” Track List

1. Narrow Road

2. The Limit

3. The Question Is To See It All

4. Lawmaker

5. I’m The Echo

6. Spiral

7. Liberty Bell

8. Inside Is Out There

9. Only Young

Credit Foto: Jed DeMoss