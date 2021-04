BAD RELIGION, RITORNO LIVE IN ITALIA CON DUE DATE, A BASSANO DEL GRAPPA E A MILANO

Lo storico gruppo dei Bad Religion, capitanati da Greg Graffin, ritorna in Italia per due date live al Pala Due di Bassano del Grappa (Vi) il prossimo 21 giugno 2021 e all’Alcatraz di Milano il giorno seguente 22 giugno 2021.

Vi riportiamo la nota stampa pervenutaci.

“Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Vertigo, è emozionata di annunciare nientemeno che i Bad Religion!

Dopo averci deliziato la quarantena con alcuni live streaming, singoli online e con una autobiografia ufficiale intitolata “Do What You Want” e pubblicata in occasione del loro quarantesimo compleanno, BAD RELIGION annunciano un nuovo tour europeo che si terrà nel 2022!

La band più influente del punk-rock californiano sarà in Italia per due date a giugno del prossimo anno e noi non vediamo l’ora di poter tornare a cantare i loro pezzi a squarciagola sotto il palco!”.

Prevendite aperte su Ticketone e Vivaticket.

Per informazioni: