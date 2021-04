GUARDA IL VIDEO DI “DESHTA (FOREVER)”, IL NUOVO SINGOLO DAL PROGETTO DI LISA GERRARD E JULES MAXWELL

Lisa Gerrard, conosciuta oviamente per il suo lavoro con i leggendari Dead Can Dance, e Jules Maxwell presentano “Deshta (Forever)”, il secondo singolo dal loro prossimo album in studio “Burn”, atteso il 7 maggio via Atlantic Curve, un’etichetta londinese che fa parte della Schubert Music Europe.

“Deshta richiama un sogno di eternità, girando senza paura nella Luce perpetua“, dice Lisa Gerrard.

Jules Maxwell aggiunge: “Deshta ha una qualità oscura. La produzione di ci James Chapman ha aiutato a tirare fuori una terreno più crudo per il pezzo e il video di accompagnamento di Michal Sosna è brillantemente inquietante e umano allo stesso tempo“.

Il disco ha iniziato il suo viaggio più di sette anni fa, quando Lisa ha incontrato il compositore teatrale irlandese Jules Maxwell prima di lavorare insieme per la prima volta. Le cose sono davvero partite quando Gerrard e Maxwell hanno iniziato a scrivere canzoni per la loro precedente collaborazione “The Mystery Of The Bulgarian Voices (Le Mystère des Voix Bulgares)”. Sono stati poi presentati a Chapman e gli hanno chiesto di produrre questo album, che rappresenta una partenza sorprendente per tutti e tre.

