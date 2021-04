I WALLFLOWERS ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 9 ANNI

Jakob Dylan riporta in pista i suoi Wallflowers 9 anni dopo l’ultimo album in studio, “Glad All Over” uscito nel 2012.

“Exit Wounds” è il titolo del nuovo disco della band e verdà la luce il prossimo 9 luglio su etichetta New West. Contestualmente arriva anche un esteso tour che porterà, nell’anno in corso, i Wallflowers ad attraversare per lungo e largo l’America.

L’album, prodotto da Butch Walker, conterrà “Roots and Wings” brano di recente eseguito al Jimmy Kimmel Live. Guarda la performance:

Sono lo stesso scrittore che sono sempre stato, scrivevo anche in un periodo in cui il mondo sembrava stesse cadendo a pezzi ha dichiarato Dylan

Questo cambia il modo in cui affronti anche le cose più semplici, perché hai sempre il panico nella mente. Hai ansia. E hai anche speranza. Ed è tutto lì.

“Exit Wounds” tracklist:

01 Maybe Your Heart’s Not in It No More

02 Roots and Wings

03 I Hear The Ocean (When I Wanna Hear Trains)

04 The Dive Bar in My Heart

05 Darlin’ Hold On

06 Move The River

07 I’ll Let You Down (But Will Not Give You Up)

08 Wrong End of the Spear

09 Who’s That Man Walking ‘Round My Garden

10 The Daylight Between Us