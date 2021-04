ALBUM: ESSENTIAL FOREVER There’s A Lot Still To Say About

Abbiamo conosciuto il progetto Essential Forever (dietro a questo nome c’è l’artista di Chicago Alex Heaney) grazie a un paio di brani, ovvero “Walk” e “Hollywood Royalty”. Di entrambi abbiamo apprezzato il gusto retrò, fortemente anni ’60, capace di evocare tanto Roy Orbison quanto Phil Spector.

Ora ecco l’album “There’s A Lot Still To Say About…”, che tra morbidezze, atmosfere da “Ritorno Al Futuro” tipo ‘Ballo incanto sotto il mare’, ballate che guardano al surf-rock e Beach Boys alla moviola ci conduce letteralmente fuori dal tempo. “Volevo scrivere canzoni che potessero aiutare le persone a innamorarsi cento volte di più” e dobbiamo essere sinceri, con un brano come “All We’ve Got To Do” non possiamo che scioglierci in un lento appassionato e romanticissimo con la nostra bella e chiudere gli occhi e poi quando arriva “Carry On Grace” provare a dare il fatidico bacio, come se fossimo in una versione anni ’60 de “Il Tempo Delle Mele’.

Un disco davvero delizioso.

