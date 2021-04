Fresca e genuina la proposta dei fratelli Anssi e Henri Växby, che operano tra Londra e la Finlandia.

Questa “Mexico”, che ha più di un richiamo a “Walk on The Wild Side” di reediana memoria, è accessibile, morbida e primaverile.

Il brano fa da apripista all’album “Please Tell Him I Said Hello” in uscita il 23 aprile via Dinner with Daisy Records.

Photo credit by Niklas Rosström

