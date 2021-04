TRACK: SEA FEVER

Occhi aperti su questo gruppo di Manchester che risponde al nome di Sea Fever. “Folding Lines” è la title track del loro album di debutto, in uscita il 13 agosto. I Sea Fever sono un collettivo di cinque elementi guidato da Iwan Gronow (bassista della band di Johnny Marr) alla voce e alle chitarre, insieme alla cantante Beth Cassidy, il collettivo comprende anche Tom Chapman e Phil Cunningham dei New Order – con Tom al basso, chitarre, synth e programmazione e Phil alle chitarre, mentre ad alimentare i beat della band è Elliot Barlow. Nomi di tutto rispetto quindi per una band che lavora decisamente bene su ritmi elettronici, con i synth che la fanno da padrone in scenari oscuri. Sembra quasi di sentire i Paradise Lost nel loro periodo “One Second / Host” ma con una decisa propensione allo spunto pop.

Il brano segue “Crossed Wires”, che aveva iniziato a dare una prima idea del sound della band con un taglio decisamente vicino ai Depeche Mode.

Parlando della canzone, la band dice: “liricamente è una canzone sul desiderio, sul ritorno a un luogo che ti collega al tuo passato. Si collega anche al nome della band, entrambi i nostri cantanti vengono da città di mare, quindi è una narrazione abbastanza precisa per noi. Musicalmente volevamo che avesse un suono particolare, come un incrocio tra la colonna sonora di uno spaghetti western e la musica dance newyorkese dei primi anni ’80“.

I Sea Fever parlano di come sia nata la band: “Volevamo lavorare insieme da anni, così quando finalmente ci siamo seduti in studio, tutto è nato in modo naturale. Ci siamo sentiti davvero liberi di esplorare i tipi di musica che ci hanno sempre ispirato, abbiamo scavato tra le collezioni di dischi delle nostre menti per dare forma al suono dei Sea Fever“.

