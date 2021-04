ALL’ASTA LA CHITARRA CHE PHOEBE BRIDGERS FRACASSò DURANTE LA SUA ESIBIZIONE AL SATURDAY NIGHT LIVE

All’inizio di febbraio, Phoebe Bridgers ha suonato al Saturday Night Live, rompendo poi la sua chitarra nel finale. Ricordiamo bene le parole di David Crosby che non gradì la cosa e la risposta tagliente della Bridgers (qui il nostro commento ai fatti). La famosa chitarra semi-distrutta è ora disponibile per l’acquisto in un’asta online per il Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) Media Awards. Le offerte sono disponibili con aumenti di 500 dollari, con l’asta che andrà a chiudersi alle ore 18 italiane dell’11 aprile.

L’annuncio dell’asta recita come segue: “Phoebe Bridgers ha fatto la storia della musica quando ha spaccato la sua chitarra sul palco del Saturday Night Live durante la sua performance di “I Know The End”. Porta a casa l’ultimo ricordo di un concerto e trasforma la tua casa in una personale Rock & Roll Hall of Fame“