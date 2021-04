ASCOLTA “HOLDING ONTO HOPE” IL NUOVO SINGOLO DI AN EARLY BIRD

An Early Bird ci dimostra che il suo percorso attuale non è fatto solo di piacevoli (e riuscite) sperimentazioni, ma c’è sempre un forte legame con un mondo folk, semplice e immediato, seppur con un occhio al presente e a qualche soluzioni “più moderna”, diciamo così, ma non certo in modo eccessivo.

“Holding Onto Hope” è delicata e arricchisce lo spunto folk con una base ritimica non invadente che amplifica il lavoro della chitarra. Molto bene, come sempre.