OGGI “OLD RAMON” DEI RED HOUSE PAINTERS COMPIE 20 ANNI

Non poteva che essere amaro l’epilogo della storia dei Red House Painters, fuoriclasse della tristezza in musica oltre che autori di una sfilza di storici capolavori slowcore. E fu un finale davvero molto sfortunato, perché vissuto vestendo i panni delle vittime incolpevoli di un business spietato e balordo. All’origine dei mali che consumarono la carriera della band statunitense, una serie di beghe discografiche, fusioni tra label e problemi finanziari che ritardarono di ben tre anni la pubblicazione di “Old Ramon”.

Il sesto e ultimo album della prima creatura di Mark Kozelek, registrato per i tipi della Island a cavallo tra il 1997 e il 1998, fu svelato al mondo solo il 10 aprile 2001 grazie all’intervento dello stesso songwriter dell’Ohio, che con non poca fatica riuscì a riappropriarsi dei diritti dei brani, e di una piccola etichetta dal grande nome: la Sub Pop. L’attesa fu lunga ma ben ripagata, perché lo sventuratissimo disco era – ma che dico: è ancora, forse persino di più rispetto a vent’anni fa – bellissimo.

Queste dieci canzoni di folk rock dai toni tenui e pacati sono invecchiate come un buon vino. Nonostante l’età avanzata e gli interminabili settantuno minuti di durata vanno giù tutto d’un fiato senza stancare mai, neanche per un singolo secondo. E per un motivo sorprendente, se si considerano i trascorsi “infelici” dei Red House Painters: “Old Ramon”, infatti, è un album di una serenità sbalorditiva.

Quasi nessuna traccia della disperazione e del dolore di “Down Colorful Hill” o dell’omonimo del 1993; solo un sottile velo di malinconia che, immancabile, avvolge la voce di un Kozelek che si emoziona cantando dell’amore per il suo gatto (“Wop-A-Din-Din”) e per la musica di John Denver, leggenda del country morto in un incidente aereo nel 1997 (“Golden”). Non che tutto sia rose e fiori, intendiamoci: da alcuni testi, come quelli di “Byrd Joel” e “Smokey”, emerge chiaramente lo struggimento di un uomo che soffre poiché solo, lontano dai suoi affetti e soprattutto incapace di instaurare un rapporto sano con le donne, da sempre sue croci e delizie (ultimamente, a giudicare dai tristi fatti di cronaca che lo vedono coinvolto, sono esclusivamente croci).

Le ombre, quindi, non mancano di certo; ma rappresentano una minuscola parentesi all’interno di un quadro dominato dalle luci soffici dell’elegantissima (e lentissima) “Void”, dalle polverose atmosfere country folk di “Cruiser”, “Michigan” e “Kavita” e dal procedere languido ma a tratti vigoroso di “River”, anch’essa apparentemente dedicata a uno dei tanti felini domestici di Mark Kozelek. I suoni delicati, caldi e rassicuranti di “Old Ramon” hanno un che di rincuorante: ogni volta che lo ascolti ti sembra di entrare in un rifugio confortevole e protetto, distante anni luce dalle brutture dei tempi moderni. E pensare che il brano migliore del disco, ovvero l’elettrizzante “Between Days”, è un bel pezzone hard rock dal ritmo sostenuto e pieno zeppo di riff esaltanti. Un fulmine a ciel sereno, ma da intendersi in maniera assolutamente positiva.

Data di pubblicazione: 10 aprile 2001

Tracce: 10

Lunghezza: 71:50

Etichetta: Sub Pop

Produttore: Mark Kozelek

Tracklist:

1. Wop-A-Din-Din

2. Byrd Joel

3. Void

4. Between Days

5. Cruiser

6. Michigan

7. River

8. Smokey

9. Golden

10. Kavita