LE DEAP VALLY TORNANO CON UN NUOVO EP A GIUGNO

Dopo aver realizzato un EP ricco di collaborazioni, “Digital Dream”, a fine febbraio, le Deap Vally sono già pronte per tornare con un’altra prova sulla breve distanza, “American Cockroach”, in uscita il prossimo 18 giugno via Cooking Vinyl.

Anche in questo nuovo lavoro non mancheranno gli ospiti importanti come Jennie Vee degli Eagles Of Death Metal e Ayse Hassan delle Savages.

Prodotto dal loro amico e collaboratore di vecchia data Josiah Mazzaschi, l’EP viene definito dalle californiane come “una raccolta di canzoni su cui abbiamo lavorato per un po’, comprese le collaborazioni con Jennie Vee e Ayse Hassan, che spaziano dal più personale, alla satira totale e tutto il resto. Queste sono canzoni per i perdenti, i fuorilegge, i vinti, per i giorni in cui ti senti come se nessuno ti capisse o non potessi fare nulla di giusto.”

Il primo estratto si chiama “Give Me A Sign” e qui sotto potete vedere il video diretto da John Stavas e dalla chitarrista del duo californiano Lindsey Troy.

Proprio la Troy dice del nuovo singolo: “E’ una canzone profondamente personale. Segnerà sempre un momento molto specifico della mia vita. Dal punto di vista sonoro, è un territorio avventuroso per noi, è diversa da qualsiasi altra cosa che abbiamo mai pubblicato prima.”

“American Cockroach” EP Trackist:

1. Give Me A Sign

2. I Like Crime feat. Jennie Vee (Eagles Of Death Metal)

3. American Cockroach

4. Better Off With Nothing feat. Ayse Hassan (Savages)