OTTAVO ALBUM DEI MOUNTAIN MOVERS IN USCITA A GIUGNO

A distanza di oltre due anni e mezzo da “Pink Skies”, i Mountain Movers torneranno il prossimo 18 giugno, via Trouble In Mind, con il loro ottavo album, “World What World”.

La band psych-rock di New Haven lo ha registrato a Shelton, Connecticut nel 2019 insieme a John Miller, che si è occupato anche del mixing e del mastering.

Il primo singolo si chiama “Way Back To The World” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“World What Word” Tracklist:

1. I Wanna See The Sun

2. Final Sunset

3. Then The Moon

4. Haunted Eyes

5. Staggering With A Lantern

6. Way Back To The World

7. The Last City

8. Flock Of Swans