ROSIE TUCKER FIRMA CON LA EPITAPH E ANNUNCIA IL SUO TERZO ALBUM

Rosie Tucker annuncia la firma di un nuovo contratto con la Epitaph Records, con cui pubblicherà il suo terzo LP, “Sucker Supreme”, in uscita il prossimo 30 aprile a distanza di due anni dal precedente, “Not Never Not Never Not Never”.

La nuova collezione della songwriter losangelina parla di “auto-scoperta, auto-definizione, auto-ridefinizione”.

Qui sotto, intanto, potete ascoltare i primi quattro singoli già condivisi, “Brand New Beast”, “Ambrosia”, “Arrow” e il nuovissimo “Habanero”.

“Sucker Supreme” Tracklist:

1. Barbara Ann

2. Habanero

3. Different Animals

4. Trim

5. For Sale: Ford Pinto

6. Ambrosia

7. Arrow

8. Creature of Slime

9. Brand New Beast

10. Airport

11. Dog

12. Clinic Poem

13. Peach Pit

14. How Was It?