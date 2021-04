ESCE A FINE APRILE UN NUOVO DOCUMENTARIO DI DAVE GROHL

Il prossimo 30 aprile via Amazon Prime sarà disponibile il nuovo documentario di Dave Grohl, “What Drives Us”.

Lo scorso anno i Foo Fighters avevano dovuto cancellare a causa della pandemia il loro “Van Tour”, che avrebbe ripercorso le stesse tappe del loro primo tour di sempre, ma Dave Grohl è comunque salito sul van per preparare un nuovo documentario sulla vita on the road che coinvolge alcuni dei più grandi nomi del rock in giro.

Tra i protagonisti ci saranno Ian MacKaye dei Fugazi, St. Vincent, Ringo Starr, Metallica, U2, No Doubt, X, ma anche nuove band come Radkey e Starcrawler.

“Questo film è la mia lettera d’amore a tutti i musicisti che sono saliti su un vecchio furgone con i loro amici e si sono lasciati tutto alle spalle per la semplice ricompensa di suonare musica”, ha detto Grohl in una dichiarazione. “Quello che è iniziato come un progetto per tirare indietro il sipario sulla logistica DIY di riporre tutti i tuoi amici e le tue attrezzature in un piccolo spazio per mesi e mesi alla fine si è trasformato in un’esplorazione del ‘perché?’ Cosa ci spinge?”

Qui sotto, intanto, potete vedere un breve trailer del documentario.

Photo Credit: Andrew Stuart