PIERS FACCINI Shapes Of The Fall [NØ FØRMAT!/Beating Drum – 2021]

Piers Faccini è un cantautore dalla penna delicata, che diventa spesso pennello sottile vista la sua passione per la pittura. Anno dopo anno in una carriera ormai lunga e ben consolidata ha stretto rapporti duraturi con il Belpaese di cui è originario, ma resta un cittadino del mondo con la valigia sempre pronta e la mente rivolta al prossimo viaggio, quello di questi tredici brani in cui è accompagnato dai maestri algerini Malik e Karim Ziad, dagli archi orchestrati da Lucas Suarez, con la partecipazione straordinaria di Abdelkebir Merchane e Ben Harper.

Un parterre di ospiti eterogeneo che arricchisce il sound di un album in bilico tra folk e country immerso ancor più che in passato nei suoni del Mediterraneo, nelle suggestioni arabo-andaluse, sefardite e dell’Italia meridionale. Ritmi lenti e avvolgenti che diventano incalzanti solo a tratti in “Dunya”, ballata meticcia che fa vibrare corde e percussioni, in “Lay Low To Lie” e “All Aboard” vero sforzo di gruppo con Faccini, Ben Harper e Abdelkebir Merchane alle voci.

“Together Forever Everywhere”, “Paradise Fell” e “The Real Way Out” tornano con un tono più maturo a quel folk gentile e calmo inaugurato in “Tearing Sky” e “Two Grains of Sand”. Particolare “The Longest Night” non tanto per l’arrangiamento quanto per lo strumento utilizzato: un ibrido fretless tra chitarra e oud realizzato appositamente per il musicista anglo – italiano.

Lo stile di Piers Faccini, fatto di piccole cose che diventano momenti da ricordare, era più popolare qualche anno fa di quanto non lo sia ora ma non è mai diventato marginale, sostenuto com’è da appassionati sempre pronti a emozionarsi di fronte al caldo crescendo vocale di “They Will Gather No Seed” e “Levante”. Poche sorprese (l’impeto elettrico di “Firefly” in particolare) ma l’atmosfera intima e l’intensità restano le stesse di sempre.



Credit foto: Julien Mignot