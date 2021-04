TEMPO DI PRIMO ALBUM SOLISTA ANCHE PER IL COMPOSITORE DANNY ELFMAN

Dopo aver pubblicato una serie di singoli negli ultimi mesi, Danny Elfman annuncia oggi il suo primo album da solista in 37 anni, intitolato “Big Mess” e in uscita l’11 giugno su Anti- / Epitaph (pre-order)

Il video del nuovo brano “True” è stato realizzato dall’artista Sarah Sitkin.



In “True”, Elfman affronta a testa alta angoscia e disperazione. La sua voce è ruvida e la sua interpretazione rende l’atmosfera ancora più cruda. “Il video esplora un’identità frammentata, affidata alla lente della memoria”, ha rivelato Sitkin. “Danny è una figura centrale, sebbene sia presente solo attraverso una riproduzione di protesi, maschere e parti del corpo stampate in 3D. Volevo creare un video che desse un senso di ostilità”.

Con i suoi 18 brani, il nuovo ambiziosissimo doppio album vede il compositore premiato ai Grammy e a gli Emmy esplorare nuovi territori come autore e performer, attingendo da una palette distopica di chitarre elettriche distorte, sintetizzatori industriali e orchestre nell’intento di esorcizzare i demoni di quattro anni di insidioso fascismo e rivolte civili. Nel nuovo lavoro si uniscono a lui: il batterista Josh Freese (Devo, Wheezer, The Vandals), il bassista Stu Brooks (Dub Trio, Lady Gaga, Lauryn Hill), e i chitarristi Robin Finck (Nine Inch Nails, Guns N’ Roses) e Nili Brosh (Tony MacAlpine, Paul Gilbert).

I brani di Big Mess rappresentano il caos e la confusione del mondo moderno. “Il 2020 è stato un anno intenso, se possiamo descriverlo così”, ha detto Elfman. “Sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato semplice etichettare quest’album o farlo rientrare in un’unica categoria. Era destinato ad essere una cacofonia, perchè in fondo è quello che sono anche io. Il gran casino (= Big Mess) sono io”.

Tracklist:

1. Sorry

2. True

3. In Time

4. Everybody Loves You

5. Dance With The Lemurs

6. Serious Ground

7. Choose Your Side

8. We Belong

9. Happy

10. Just A Human

11. Devil Take Away

12. Love In The Time Of Covid

13. Native Intelligence

14. Better Times

15. Cruel Compensation

16. Kick Me

17. Get Over It

18. Insects