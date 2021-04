A GIUGNO ARRIVA “HOME VIDEO” IL NUOVO ALBUM DI LUCY DACUS CHE LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “HOT & HEAVY”

Lucy Dacus annuncia il suo terzo album “Home Video” (pre-order), in uscita il 25 giugno su Matador, e svela il video della canzone “Hot & Heavy” che presenterà stasera al The Late Show with Stephen Colbert.

In “Home Video”, seguito di “Historian” del 2018 e del debutto del 2016 “No Burden”, le note stampa ci informano che la Dacus si interroga sui suoi anni formativi a Richmond in Virginia. Molte delle canzoni iniziano come potrebbe essere un libro di memorie e tutte hanno la compassione, l’umorismo e l’onestà della migliore scrittura autobiografica. Questo album mostra la capacità di Dacus di utilizzare il personale come porta per l’universale.

“Home Video” è un meraviglioso esempio del potere trasformativo della fragilità.

La voce di Dacus, sia cantata che scritta, ha il potere curativo di dare sollievo, di penetrare e affrontare. Questo album conferma la bravura di Dacus come cantautrice e come voce narrante della sua generazione.

Home Video Tracklist

1. Hot & Heavy

2. Christine

3. First Time

4. VBS

5. Cartwheel

6. Thumbs

7. Going Going Gone

8. Partner In Crime

9. Brando

10. Please Stay

11. Triple Dog Dare