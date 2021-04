“DAMN” è IL NUOVO SINGOLO DEI PEOPLE CLUB

Il nuovo EP dei People Club, “Take Me Home”, uscirà il prossimo 7 maggio via ie:too ltd.

Il gruppo di stanza a Berlino con membri provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda lo ha scritto nel corso del 2019 quasi totalmente nel suo studio nell’est della capitale tedesca.

Registrato ai Bewake Studios nel novembre del 2019 insieme a Martin ‘Lucky’ Waschkowitsch, l’EP, la cui uscita era originariamente prevista per lo scorso anno, è stato mixato da Joe Harling e affronta temi come dipendenza, morte e mancanza d’amore.

“Ciò che le canzoni hanno in comune è un distillato del malessere del 21° secolo e di tutti gli intrecci psichici che ci confortano e ci perseguitano ogni giorno”, ha spiegato la band di stanza a Berlino nella press-release.

Il nuovo singolo si chiama “Damn” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“”Damn” affronta il tema della dipendenza dalla pornografia su Internet e come questo problema del 21° secolo possa influenzare la vita delle persone. Volevamo esaminare come i tossicodipendenti del porno possano effettivamente essere super funzionanti e non essere mai “scoperti”, ma in realtà possono soffrire seriamente a causa della loro abitudine. Volevamo anche catturare alcuni dei sintomi più astratti che potrebbero accompagnare l’afflizione, cioè come potrebbe influenzare la propria vita sentimentale e le misure di sicurezza che qualcuno potrebbe prendere per evitare di essere scoperti online, ad es. tip-toe, modalità di navigazione in incognito”, hanno detto i People Club del loro nuovo brano.

Photo Credit: Anna Wyszomierska