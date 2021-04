EP: MASHMELLOW

Dalla Russia con amore e con un guitar-pop delizioso. La ricetta della premiata ditta Masha ed Egor non cambia, è sempre il guitar-pop più classico la matrice del loro sound. Forse in questo caso più che i Lush e i Cure possiamo parlare di The Sundays come modelli di riferimento principali (ascoltare “Small Park” per credere).

Rimane sempre quel gusto incredibile per le scelte melodiche più azzeccate, sia che si tratti di ballate (“We Own the Night”), sia che si alzino i volumi delle chitarre andando a lambire territori shoegaze con “Trust”. Radiofonia a mille questa volta con “Enough is Enough” che, ancora una volta ci fa venire in mente la grazia pop di Natalie Imbruglia.

Altro centro perfetto!

Listen & Follow

Mashmello: Facebook, Bandcamp